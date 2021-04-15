Саранск, , 14:12 — REGNUM

В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончался один человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Мужчина 1949 года рождения был госпитализирован с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — левосторонняя сегментарная пневмония. Лечение затрудняли сопутствующие патологии, в том числе гипертоническая болезнь и сахарный диабет.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 225 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 апреля в регионе выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 34 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 592 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1768 человек.