Москва, , 14:11 — REGNUM Краткосрочно рынок реагирует на новость о возможном введении США санкции против суверенного долга России негативно, но эффект, в первую очередь, вызван контрастом, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Накануне (14 апреля) российские рынки и курс рубля активно отыгрывали телефонный звонок президента США Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину и предложение о встрече.

Этот разговор, наряду с отменой планов ввода в Черное море американских военных кораблей был воспринят инвесторами как сигнал о снижении политических рисков.

Естественно, публикация американскими СМИ информации о новых санкциях произвела на оптимистов эффект холодного душа. Но по факту, котировки просто вернулись в районы, где находились в начале недели.

Из озвученных санкций наиболее значимой является запрет на покупку нового российского рублевого долга.

Сейчас около 20% этих обязательств держат иностранцы, в первую очередь крупные американские инвестиционные фонды. Теперь они не смогут участвовать в новых размещениях.

Последние размещения происходили с существенным превышением спроса над предложением. Возможно, его обеспечил как раз повышенный спрос западных игроков, которые предполагали скорое прекращение доступа к данному инструменту.

На вторичном рынке этим фондам сложно будет приобрести крупные объемы. Шаг неприятный, но для российского бюджета не критичный», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что новые антироссийские санкции США, которые намерена ввести администрация американского президента Джо Байдена, могут затронуть госдолг РФ.

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