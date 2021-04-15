Москва, 15 апреля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Введение в России социального рейтинга для каждого жителя приведет к ущемлению прав граждан. Об этом 15 апреля заявил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Граждане

По мнению эксперта, формировать рейтинги, на основании которых планируется судить о благонадежности того или иного человека, будут люди, поэтому здесь присутствует риск компрометации.

«Это создает риски цифровой дискриминации человека. Многие здесь высказывались о присвоении номера человеку, но то шла речь о присвоении налоговой инспекцией номера, который не меняется. А здесь речь идет о том, что человечеству присваивается номер, который меняется ежесекундно, ежечасно», — сказал член СПЧ.