Москва, , 14:10 — REGNUM Американцам важно заручиться полной поддержкой западных европейцев для дальнейшего наступления на интересы нашей страны, а Россия, в свою очередь, стоит перед трудной дилеммой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 15 апреля, комментируя информацию о переговорах главы Госдепа США с главами МИД нескольких европейских стран.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен и главы МИД Великобритании, Германии, Франции и Италии на переговорах в Брюсселе обсудили ситуацию на границе России и Украины, а также ситуацию в Афганистане, Иране и Йемене.

« США взялись за нас самым серьёзным и последовательным образом. Хорошо, что они в своих намерениях и действиях предсказуемы.

Им не удалось превратить президента России в «убийцу» — Путин над Байденом просто посмеялся. Им не удалось создать видимость действительно прагматичного подхода к отношениям со второй ядерной державой мира — предложение Вашингтона о переговорах на высшем уровне повисло в воздухе, будучи обусловленным с нашей стороны необходимостью продемонстрировать реальный интерес США к стабилизации отношений.

Сейчас американцам важно заручиться полной поддержкой западных европейцев для дальнейшего наступления на интересы нашей страны: военного освоения Украины, «закрытия» «Северного потока — 2», усиления давления на белорусском направлении.

Россия стоит перед трудной дилеммой. Война с Украиной чревата последствиями, гораздо более тяжёлыми, чем в своё время война в Афганистане. Позволить украинцам разгромить ДНР и ЛНР мы просто не имеем права.

Действия американцев не должны вводить нас в заблуждение, никакой паузы они не взяли, просто маневрируют, готовятся атаковать с других направлений. Но и на Украине своё военное присутствие будут усиливать, что не скрывают.

В этих обстоятельствах наши силы, подтянутые к очагу возможной войны в Донбассе, должны стоять там, где стояли. В конце концов, предотвращение войны — это одна из обязанностей России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Предпринятые нами шаги в военной сфере сработали и ещё поработают.