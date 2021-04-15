Калуга, , 14:14 — REGNUM В Калуге 15 апреля на заседании сессии депутаты регионального парламента внесли изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Калужской области». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения областного Законодательного собрания.

По словам спикера парламента Геннадия Новосельцева, меры господдержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, отныне распространены на самозанятых, людей применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Таких граждан в Калужской области более 18 тысяч человек. В 2020 году калужским самозанятыми гражданами было заплачено налогов на сумму более 26 млн рублей. Среди мер поддержки бизнеса: финансовые (льготные займы, поручительство) и нефинансовые (консультирование).

«На территории Калужской области регистрация самозанятых граждан проводилась еще в 2019 году, — отметила заместитель министра экономической политики региона Анна Королева. — На сегодняшний день люди, ведущие предпринимательскую деятельность и работающие «на себя», выходят из тени, оформляют статус официально, платят налоги. Если в 2019 году их число составляло порядка 7,3 тысяч человек, то по данным на 1 апреля 2021 года количество самозанятых граждан увеличилось до 18,5 тысячи».

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