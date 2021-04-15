В Калужской области самозанятые получили поддержку в рамках госпрограмм
Калуга, 15 апреля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В Калуге 15 апреля на заседании сессии депутаты регионального парламента внесли изменения в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Калужской области». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения областного Законодательного собрания.
По словам спикера парламента Геннадия Новосельцева, меры господдержки, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, отныне распространены на самозанятых, людей применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Таких граждан в Калужской области более 18 тысяч человек. В 2020 году калужским самозанятыми гражданами было заплачено налогов на сумму более 26 млн рублей. Среди мер поддержки бизнеса: финансовые (льготные займы, поручительство) и нефинансовые (консультирование).