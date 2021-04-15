Москва, , 14:06 — REGNUM Правительство России выделит свыше 1 млрд рублей на развитие рыбохозяйственного комплекса, сообщил 15 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«Ещё более миллиарда рублей выделяем на развитие рыбохозяйственного комплекса», — сказал он.

По словам Мишустина, средства пойдут на организацию восьми научных экспедиций и ремонт судов. В частности, будут отремонтированы известные парусники «Седов» и «Крузенштерн».

Также миллиард рублей будет направлен предприятиям, работающим в сфере птицеводства.