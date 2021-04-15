Новосибирск, , 14:06 — REGNUM Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания новой, упрощённой вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н». Исследования одобрены Минздравом в марте 2021 года, сообщает интернет-издание «Все новости Новосибирской области».

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СМИ уточняет, что официальных, подробных заявлений по поводу вакцины еще не было, но ученые считают, что новый препарат разработан на основе пептидов — их в составе уже не три, а два.

Представители научного сообщества предположили, что «Вектор» пытается сделать более эффективную и работающую форму вакцины. I и II фазы клинических испытаний «ЭпиВакКорона-Н» уже начаты, результаты будут готовы к концу сентября. К испытаниям привлекут около 300 добровольцев.