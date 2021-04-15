Бразилиа, , 14:04 — REGNUM Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва опережает сразу на 18 процентных пунктов действующего лидера страны Жаира Болсонару. Об этом говорится в исследовании института Poderdata, опубликованного на портале Power 360, сообщает Prensa Latina.

Опрошенным задали вопрос о том, кого они готовы поддержать на выборах президента Бразилии в 2022 году.

Согласно опросу, Лула набирает 52% голосов, тогда как Болсонару — лишь 34%.

Отмечается, что в предыдущем опросе Лула набирал 41%, а Болсонару — 36%.