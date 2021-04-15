Саранск, , 14:03 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 15 апреля выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 34 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 19 592 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 36 человек, всего с начала пандемии выздоровели 17 599 жителей Мордовии. 225 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки был зарегистрирован один летальный случай, накануне от последствий заражения коронавирусом скончались двое жителей республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1768 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 14 апреля в инфекционных стационарах республики лечение получали 519 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2025 человек.