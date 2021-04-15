Уфа, , 14:06 — REGNUM Острая необходимость «перезагрузки» работы Совета при главе Башкирии по межнациональным отношениям существует в республике. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании этого совета в Доме Республики.

Пресс-служба правительства Башкирии передает слова заместителя премьер-министра правительства региона Азата Бадранова, который подчеркнул, что в целом по России и в Башкирии в частности, ключевым фактором внутриполитической стабильности и гражданского единства является межнациональное согласие. Подавляющее большинство башкортостанцев ощущают себя частью единой российской нации, заявил он, отметив, что все подобные вопросы требуют постоянной работы по гармонизации межнациональных отношений.

«В этой связи существует острая необходимость «перезагрузки» работы Совета, созданного еще в 2011 году и выполнявшего роль декоративного и «спящего» института. Кроме того, правительство региона намерено осуществить пересмотр подходов к работе с лидерами национально-культурных организаций и диаспор, так как в правительство поступают сигналы о недостаточной активности республиканских властей в этом направлении», — сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в двух районах Башкирии создадут историко-культурные центры.