Киев, , 14:09 — REGNUM На Украине продолжают обсуждать состоявшееся накануне освобождение из СИЗО под залог политического и военного эксперта Юрия Дудкина, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 апреля.

В частности, политический обозреватель Алексей Куракин считает, что такое освобождение дает сразу несколько поводов для сдержанного оптимизма. По его словам, в украинском обществе доминирует мнение, что власть с помощью «дела Дудкина» пыталась заставить замолчать трезво мыслящих людей.

«Где доказательства «подрывной деятельности» и связи с «российскими спецслужбами»? Их не было тогда ‑ и сегодня тоже нет. Какое право имеет власть — без судебного разбирательства и доказательств вины! — навешивать на граждан ярлыки «агентов»? С каких пор участие в эфирах телеканалов других государств (в данном случае — России) стало уголовно наказуемо? Неужели из Конституции Украины вычеркнули положения о свободе слова, о праве на свободу мысли и на свободное выражение своих взглядов и убеждений? С каких пор идеология постмайданной власти стала обязательной для всех граждан, хотя это прямо противоречит Конституции? Не хочет ли власть таким циничным образом запугать адекватно мыслящих людей и заставить их замолчать?» — задался вопросами эксперт.

Куракин напомнил, что Дудкин вышел из СИЗО, потому что за его свободу боролись депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Общественный запрос, что естественно — порождает активную реакцию той политической силы, для которой диалог с народом не является банальным «фантиком» для заманивания избирателя. Была подана апелляционная жалоба о смягчении меры пресечения, ряд народных депутатов от ОПЗЖ Медведчука подписали ходатайство о взятии Дудкина на поруки и 12 апреля 2021 года суд изменил меру пресечения со взятия под стражу без права залога на взятие под стражу с правом залога в 2 млн гривен», — уточнил он.

Резюмируя, Куракин заявил, что в связи с освобождением Дудкина есть как минимум три повода для сдержанной радости и осторожного оптимизма.

«Во-первых, очевидно, что многие судьи и правоохранители не желают участвовать в правовом беспределе, что начался с закрытия оппозиционных каналов и преследования оппозиционных политиков. Ведь не просто так судья решил смягчить меру пресечения Дудкину — а потому, что прокуроры и следователи СБУ за полтора месяца так и не осилили предоставить доказательства «подрывной деятельности… Второй момент — «акция запугивания» украинцев все больше превращается в фарс а-ля «95 квартал». Многие люди теперь будут воспринимать все эти санкции, запрет телеканалов, незаконные решения СНБО и т. д. в том смысле, что это такая же туфта, как и «дело Дудкина. И, самое главное — политсила Медведчука продемонстрировала на примере Дудкина, что способна и умеет эффективно защищать своих сограждан», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что Дудкин, который ранее был известен жесткой критикой в отношении украинской власти, в конце февраля был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в государственной измене. На брифинге после освобождения политолог заявил, что будет продолжать высказывать свою точку зрения в отношении действующей власти и тех негативных, деструктивных процессов, которые происходят в стране.