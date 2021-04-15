Киев, 15 апреля 2021, 14:04 — REGNUM Американские солдаты не приедут на Украину, чтобы защитить её жителей. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 15 апреля в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее политик также прокомментировал заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника, который заявил о возможном восстановлении украинского ядерного потенциала.
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Кравчук сказал, что данный вопрос на повестке дня не стоит.
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