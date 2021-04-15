Москва, , 14:01 — REGNUM Правительство РФ направит 1 млрд рублей предприятиям, работающим в сфере птицеводства, сообщил 15 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

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Премьер-министр рассказал, что правительство направит дополнительное финансирование для развития сельского хозяйства, в том числе 1 млрд рублей получат компании, занимающиеся производством и переработкой продукции птицеводства.

«Агробизнесу, который работает в этой сфере, предоставлена возможность привлекать более крупные краткосрочные кредиты по льготной ставке», — сказал он.

По словам Мишустина, в правительстве рассчитывают, что меры позволят «сбалансировать спрос и предложения на этом рынке, а также будут способствовать стабилизации цен на социально значимые продукты».