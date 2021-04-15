Кабул, , 14:02 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в столицу Афганистана — Кабул. Об этом 15 апреля на странице в соцсети Twitter сообщает афганский телеканал 1TV со ссылкой на источники.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен прибывает в Кабул», — говорится в сообщении.

При этом подробностей прибытия американского госсекретаря в афганскую столицу не приводится, официально о намерениях главы Госдепа США приехать с визитом в Афганистан не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что Россия не нуждается в советах Соединенных Штатов в своей политике по Афганистану.