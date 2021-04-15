Москва, , 14:24 — REGNUM Присвоение каждому жителю России социального рейтинга, по которому будут судить о его порядочности и благонадежности, несет в себя ряд рисков. Об этом 15 апреля на пресс-конференции в Москве сообщил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Какие риски? Кому-то вдруг начинается делегироваться власть. Новый тип власти, опыт Китая показывает, что социальный рейтинг вводят без обсуждения», — сказал Ашманов.

К тому же, на основании рейтинга решение будет приниматься автоматически, что тоже представляет угрозу для прав граждан.

«Это может оказать большое влияние на жизнь — тебя могут не взять на работу, и потом выявится, что причина была в социальном рейтинге», — подчеркнул член СПЧ.