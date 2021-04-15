Москва, , 14:08 — REGNUM Японии, как считают в российском МИД, следует инициировать консультации с другими странами по проблеме сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Об этом сообщили 15 апреля в посольстве РФ в Японии.

В диппредставительстве отметили, что задача утилизации радиоактивной воды стоит перед японскими властями. Она возникла в связи с последствиями масштабной аварии, произошедшей на АЭС из-за землетрясения и цунами в 2011 году.

«Логично было бы ожидать от неё инициативы о начале подобных консультаций», — сказали ТАСС о Японии в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что 13 апреля позицию России изложила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова заявила, что Москва ожидает от Токио подробных разъяснений, касающихся планов по сбросу в океан очищенной воды с АЭС.

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