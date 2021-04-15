Москва, , 14:00 — REGNUM Торги на Мосбирже по рублю сегодня, 15 апреля, открылись продолжением падения рубля к доллару и евро, которое началось ещё вечером 14 апреля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Падение рубля продолжается и сегодня, но к середине дня немного замедлилось. По курсу евро примерно та же картина. Доллар торгуется вблизи 77 руб., евро почти достиг 92 руб.

Таким образом, на данный момент доллар и евро пока не обновили даже максимумов трёхдневной давности, когда доллар закрылся на отметке в 77,3 руб., а евро — выше 92 руб.

Причиной ослабления рубля, конечно, являются возможные санкции США против госдолга, но пока о них сообщалось только в западной прессе, и видимо, рынок хочет дождаться окончательного решения, чтобы сделать выводы.

Мы полагаем, что после объявления санкций доллар может вырасти до 78−79 руб., евро — до 93−94 руб., но далее в ситуацию вмешаются Минфин и ЦБ РФ, которые начнут продавать валюту в целях поддержки рубля.

До конца апреля доллар может колебаться в зависимости от новостей по санкциям и других факторов, например, состояния нефтяного рынка в рамках 75−79 руб., евро — в интервале 89−94 руб.

Последствием ослабления рубля станет падение реальных доходов населения России на 2−3% по итогам 2021 года», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае оглашения санкций США в отношении госдолга РФ доллар может с легкостью превысить отметку 78 рублей, нацелившись на уровень 80 рублей.

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