Москва, , 13:59 — REGNUM Оперативно разобраться с состоянием памятника защитникам Шиловского плацдарма под Воронежем и оперативно привести его в порядок просит заместитель председателя Государственной Думы РФ, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев («Единая Россия»). Соответствующее обращение Гордеев направил в адрес «Домостроительного комбината», сообщает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

«Это уникальный памятник, Шиловский плацдарм является одним из главных памятных мест боев за Воронеж, здесь наши воины стояли насмерть, его защитники захоронены в этом месте. К сожалению, сегодня состояние монумента и окружающая его местность оставляют желать лучшего. Руководство ДСК Воронежа уже выезжало на место. Думаю, что к 4−5 мая мы можем ожидать конкретных положительных результатов», — прокомментировал Гордеев.

Также Алексей Гордеев обратился к главам муниципальных образований Воронежской области с просьбой провести в районах аудит состояния памятников, посвященных Великой Отечественной войне, отметив, что регион должен достойно встретить очередную годовщину Победы.

Памятник защитникам Шиловского плацдарма расположен на юго-восточной окраине Шиловского леса. В июле 1942 года здесь, у села Шилово и деревни Трушкино, в нескольких километрах от Воронежа, шли ожесточённые бои: враг рвался к областному центру и встретил, несмотря на значительное численное превосходство, сопротивление советских солдат. В братской могиле №113 похоронены почти 900 останков защитников плацдарма и более сотни — жителей села. Шиловский плацдарм входит в число главных памятных мест боев за Воронеж.