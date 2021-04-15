Джакарта, , 13:58 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с коронавирусом, в Индонезии за сутки выявили 6177 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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По состоянию на 15 апреля 2021 года в Индонезии подтвердили 1 589 359 носителей коронавируса.

За последние 24 часа побороть коронавирус в Индонезии смогли 6362 человека. Всего после COVID-19 вылечились 1 438 254 человека.

В период с 14 по 15 апреля от COVID-19 в Индонезии скончались 167 пациентов. Эпидемия унесла жизни 43 073 человек.

В настоящее время в стране зарегистрировано 108 032 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия входит в девятку стран, которые сделали наибольшее количество вакцин, и в четверку стран с наибольшим количеством инъекций, сделанных странами, не производящими вакцину от коронавируса.

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