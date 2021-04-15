Село Бызово, , 14:09 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал ряд задач региональному правительству и главам муниципалитетов в ответ на пожар в селе Бызово, где скончались пятеро детей.

Инцидент произошёл в частном доме. Пятеро погибли, все они — несовершеннолетние, ещё четверо человек госпитализированы, из их двое — дети.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики, чиновник поручил уделить особое внимание обеспечению пожарной безопасности жилья, а также социальной защите детей. Властям даны указания подготовить дополнительные меры по охране жизни и здоровья детей и многодетных семей в регионе.

Главе Горноуральского городского округа Дмитрию Летникову поручено решить вопросы с организаций похорон, а также обеспечить пострадавшую семью временным жильем после выписки из больницы.

Также дана задача продолжить оснащение домов автономными пожарными извещателями. «Дома ещё более 800 уральских семей будут оснащены оборудованием», — сообщили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было найдено тело пятого ребёнка, погибшего в пожаре.

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