Чебоксары, , 14:05 — REGNUM В Чебоксарах в текущем году запланирован ремонт 30 дворовых территорий на общую сумму 39 млн рублей. Работы ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Чебоксары».

Так, на территории Калининского района запланирован ремонт дворовых территорий по улицам Шумилова, д.30; Николаева, д.37; Гастелло, д.13 и д.17 корп. 1; Магницкого, д.3; на Складском проезде, д.8 и д.14; проспекте Мира, д.36; и площади И. Скворцова, д.5.

По данным городской администрации, рабочие уже начали демонтаж старых бордюров и приступили к установке новых во дворе дома №14 на Складском проезде. Эти же работы предстоят во дворе дома №8. Обновление тротуаров и дворовых проездов по указанным адресам планируют закончить до конца месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии дорожники обновят 15-километровый участок обхода города Чебоксары. Речь идёт о ремонте дороги участке (км 0+000 — км 15+630) автодороги Р-176 «Вятка» Чебоксары — Йошкар-Ола — Киров — Сыктывкар, обход г. Чебоксары. Дорожные рабочие устранят деформации и трещины, уложат покрытие из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Это позволит восстановить ровность покрытия и улучшить сцепные свойства.

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