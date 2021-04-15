Волгоград, , 13:56 — REGNUM В Польше задержан 43-летний гражданин Азербайджана, устроивший смертельное ДТП в Михайловском районе Волгоградской области. Он скрывался более трёх лет после вынесения обвинительного приговора, сообщили 15 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе волгоградского УМВД.

Мужчина в августе 2016 года на гружёной бахчевыми культурами «Газели» столкнулся с легковым автомобилем. Экспертиза показала, что иностранец, живший тогда в Волгоградской области, находился в наркотическом состоянии и нарушил правила дорожного движения. В ДТП погибла 20-летняя пассажирка легковушки.

В декабре 2017 года суд признал иностранца виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении. Осуждённый бросился в бега — сначала он уехал в Азербайджан, а оттуда в Грузию, получив там паспорт гражданина. С этим документом он пересёк границу с Польшей. Мужчина был объявлен в международный розыск, его местонахождение в одном из небольших городов установили польские правоохранители и сообщили об этом в волгоградское отделение Интерпола.

Злоумышленник арестован, решается вопрос об его экстрадиции.