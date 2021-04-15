Москва, , 14:20 — REGNUM Идею присвоить каждому жителю России социальный рейтинг продвигают не представители экспертного сообщества. Об этом 15 апреля сообщил член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Идею социального рейтинга, по его словам, продвигают непрофессионалы: политики, журналисты, банкиры. Это не те, кто профессионально занимается искусственным интеллектом, заявил член СПЧ.

«Я хотел сказать, что я анализирую в одной из моих компаний медийное пространство, в том числе социальные сети и СМИ, я вижу, что тему социального рейтинга начинают прощупывать и вбрасывать. У меня это вызывает тревогу, потому что я вижу, что тема продвигается», — заявил Ашманов.

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