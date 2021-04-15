Москва, , 13:56 — REGNUM Россия способна продавать экологически чистые виды водорода за рубеж на $100 млрд ежегодно, такого масштаба можно достичь к 2050 году. Об этом говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, сообщает 15 апреля РБК.

В документе говорится, что Россия может зарабатывать на экспорте водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год при объёме поставок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Минэнерго согласовало проект с компаниями и профильными ведомствами и теперь запустило процедуру согласования с правительством.

Разброс значений в прогнозе обусловлен различными сценариями развития мирового рынка водорода. Пока рынка водорода как энергоносителя нет, но авторы концепции полагают, что он развернётся из-за развития технологий и водородной энергетики.

Предполагается, что рынок может быть глобальным, подобно рынкам нефти и сжиженного природного газа, либо локальным. В таком случае производить и потреблять водород будут одни и те же страны или регионы.

Россия — потенциально крупный поставщик водорода, и она заинтересована в формировании глобального рынка водородных энергоносителей, говорится в документе.