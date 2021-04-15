Кривой Рог, Украина, , 13:50 — REGNUM Жителя Кривого Рога приговорили к четырём годам лишения свободы с испытательным сроком на два года за сообщение о минировании дома, где живут родители президента Украины Владимира Зеленского. Об этом отмечается в решении, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

59-летний мужчина полностью признал свою вину и был признан виновным по статье 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

С него также взыщут штраф в размере 4 тыс. гривен или $143 для покрытия судебных издержек.

Напомним, ранее в полицию Киева поступило анонимное сообщение о минировании одной из больниц города.

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