Москва, , 13:47 — REGNUM Несмотря на то, что курс российского рубля нестабилен, а угроза новых санкций США против России высока, инвестиции в российский госдолг стали привлекательными из-за подросшей доходности, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Минфин разместил семилетние облигации с доходностью чуть выше 7%, десятилетние — под доходность 7,23%. Также инвестиции в госдолг России стали привлекательными из-за высоких цен на нефть и связанного с этим профицита российского федерального бюджета.

Угроза распространения санкций США уже на ОФЗ может вызвать новую волну бегства иностранных инвесторов из рублёвого госдолга, что приведёт к росту доходности по облигациям и новой нестабильности курса рубля.

Однако нужно дождаться окончательного решения администрации США относительно санкций, чтобы сделать окончательные выводы о последствиях такого решения.

Возможно, что такие санкции, если будут введены, могут сорвать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

На введение санкций против рублёвого госдолга России следовало бы дать жёсткий ответ, заморозив выплаты по всем гособлигациям, находящимся в собственности инвесторов из США.

Более того, можно было бы распространить такое решение ещё и на дивиденды по акциям российских госкомпаний, которыми владеют американские инвесторы, а также ввести запрет для инвесторов из США на приобретение ценных бумаг любых российских государственных институтов и, возможно, корпораций, связанных с государством.

Это, конечно, приведёт к оттоку иностранных инвесторов с российских финансовых рынков, но отток произошёл бы в любом случае из-за санкций.

На фоне неопределённости в ближайшие дни курс доллара может оказаться на уровне 76−78 руб., курс евро в интервале 91−93 руб.», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые антироссийские санкции США, которые намерена ввести администрация американского президента Джо Байдена, затронут суверенный долг России.

Читайте также: Новые санкции США затронут суверенный долг России — NYT