Солнечногорск, Московская область, 15 апреля 2021, 13:47 — REGNUM С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин к партии обратились участники V Всероссийского форума волонтеров-медиков, открывшегося в четверг, 15 апреля, в Мастерской управления «Сенеж» президентской проектной платформы «Россия — страна возможностей».
По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.
Решение проблемы с парких машин скорой помощи — вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты, подчеркнул замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» в 2020 году организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии — машины, оснащенные всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также «Единая Россия» в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах — дополнительный транспорт используют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений.
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