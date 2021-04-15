Солнечногорск, Московская область, , 13:47 — REGNUM С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин к партии обратились участники V Всероссийского форума волонтеров-медиков, открывшегося в четверг, 15 апреля, в Мастерской управления «Сенеж» президентской проектной платформы «Россия — страна возможностей».

По словам активистов, эта проблема приводит к долгому ожиданию врачей даже в крупных городах.

«Во время пандемии очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьёзно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтёров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели. Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?» — спросила окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алёна Миронова, принимающая участие в работе форума.

Решение проблемы с парких машин скорой помощи — вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты, подчеркнул замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

«Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу обновления парка машин в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмём эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», — сказал Евгений Ревенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» в 2020 году организовала сбор членских взносов и благотворительных пожертвований, которые направили на оказание помощи медикам и гражданам, попавшим в трудную ситуацию. На эти деньги, в том числе, приобрели десять реанимобилей для регионов, наиболее пострадавших от пандемии — машины, оснащенные всем необходимым для спасения людей оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Также «Единая Россия» в рамках партийной акции «Спасибо врачам» передала 200 легковых автомобилей больницам в регионах — дополнительный транспорт используют для доставки медиков на вызовы к пациентам на дом и других нужд медучреждений.

Читайте ранее: В Мастерской управления «Сенеж» открылся V форум волонтеров-медиков