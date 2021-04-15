Таллин, , 13:46 — REGNUM Если темпы вакцинации от коронавируса не снизятся, то к концу августа защиту от эпидемии сможет получить до 70% всего населения Эстонии. Об этом профессор вирусологи Андрес Меритс заявил гостелевидению ETV.

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Препятствием может стать лишь нежелание достаточного числа людей получить прививку: «Проблема может быть только в том, что люди не пойдут вакцинироваться».

По его словам, до конца лета в Эстонию должно поступить достаточное количество зарубежной вакцины, чтобы вакцинировать не только взрослое население, но, возможно, и детей 12 лет и старше, если производитель Pfizer получит лицензию на прививки вакциной подростков.

По состоянию на 15 апреля, в Эстонии хотя бы одну порцию вакцины получили свыше 268 000 человек, или более 20% населения.