Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM В Санкт-Петербурге в течение текущей или в начале следующей недели начнется массовая вакцинация жителей от коронавируса на дому. Об этом 15 апреля сообщил председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам чиновника, в настоящий момент завершается процесс согласования этой работы между комитетом по здравоохранению и Роспотребнадзором.

«Рассчитываем, что на этой неделе мы его завершим и, начиная с этой, со следующей недели начнем массово вакцинировать и тех людей, которые находятся на дому», — отметил Лисовец.

Вакцинироваться на дому смогут пенсионеры и люди с тяжелыми хроническим заболеваниями.

В свою очередь начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия отметила, что помимо маломобильных групп населения вакцинироваться необходимо и тем, кто с ними постоянно контактирует.

«Люди, члены их семьи, должны быть привиты, для того чтобы не заразить тяжелобольного, страдающего хроническими заболеваниями. Для того, чтобы защитить своих близких, нужно защитить себя», — резюмировала она.

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