Москва, , 13:49 — REGNUM Спрос на вакцину от COVID-19 в России в настоящее время невысокий, однако он постепенно будет повышаться. Об этом 15 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Как отметил пресс-секретарь, на данный момент в России достаточное количество вакцины от нового заболевания и работа по распространению данных препаратов, по его мнению, ведется абсолютно удовлетворительно.

«Действительно, спрос оставляет желать лучшего, но будет повышаться. Всё-таки он постепенно повышается», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что анализировать причины данного явления должны медики.

«Еще раз повторяю, надеемся, что все-таки в этом плане динамика будет набирать обороты», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин чувствует себя хорошо после прививки вторым компонентом вакцины от COVID-19.