Пекин, , 13:48 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Hyundai завершил сертификацию в Китае нового минивэна Hyundai Custo 2021 модельного года. Соответствующие документы размещены на сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Дебют новинки запланирован 19 апреля 2021 года в рамках шанхайской автомобильной выставки в КНР.

Лицевая часть новинки сильно похожа на кроссовер Tucson четвертого поколения. У обеих моделей практически одинаковая фронтальная оптика, схожие блоки дневных ходовых огней (ДХО) и однотипная радиаторная решётка.

Длина минивэна составляет 4950 мм, а ширина и высота соответственно равны 1850 и 1734 мм. Межосевое расстояние колёс составляет 3055 мм.

В качестве силового агрегата у нового Custo турбированный «движок» рабочим объёмом 1,5 л производительностью 170 «лошадей».

Напомним, в марте нынешнего года дилеры компании «Хендэ Мотор СНГ» сумели реализовать в России 15 332 автомобиля марки Hyundai. Из них 54% пришлись на долю кроссоверов.

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