Москва, , 13:47 — REGNUM Тема введения социального рейтинга граждан России вызывает много вопросов. Об этом 15 апреля заявил советник президента России, председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Тема социального рейтинга — она сегодня очень мутная. Возникают вопросы: как здесь будут обстоять дела с правами», — сказал Фадеев.

Советник президента отметил, что с инициативой о введении социального рейтинга среди граждан РФ в большей степени выступают частные компании, а не государство. В качестве примера подобных действий они приводят кредитный рейтинг, однако, по мнению правозащитника, такое сравнение неуместно.

«Здесь, возможно, речь будет идти о гораздо более глубоком контроле за людьми. Нельзя остановить прогресс, но нужно осмысленно пользоваться технологическими достижениями, чтобы не ущемлять права людей», — заявил глава Совета по правам человека.

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