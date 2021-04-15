Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM Начат приём фильмов на фестиваль уральского кино «Ойка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

На фестиваль принимают как игровые, так и документальные фильмы жителей УрФО, а также Пермского края, Оренбургской области, Башкирии, республики Коми и Ненецкого автономного округа. Есть ограничение по тематике: «Предпочтение будет отдаваться фильмам, в которых ярко выражены региональные особенности Урала (в быту, в культуре, социальной жизни и т.п.)».

Принимаются картины от 2016 года выпуска. Срок приёма заявок — до 10 августа 2021 года. Фестиваль пройдёт в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Свердловской киностудии сменился гендиректор. Её возглавил Виктор Шадрин.

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