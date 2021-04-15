Майкоп, , 13:40 — REGNUM В Адыгее будет создан свой спортивный центр по тяжёлой атлетике. Договоренность об этом достигнута с федеральными ведомствами. Проект уже включен в соответствующую госпрограмму, сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Instagram. По его словам, тяжелая атлетика является одним из базовых видов спорта для региона. В настоящее время спортивные секции посещают более 400 детей, для которых кумирами являются прославленные земляки — Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Европы Мухарбий Киржинов, бронзовый призёр первенства мира и чемпион Европы среди юниоров Вартан Кукасьян, победитель первенства Европы и чемпионата мира Родион Бочков.

Как отметил руководитель республики, восемь уроженцев Адыгеи входят в основной состав сборной России по тяжёлой атлетике, еще два спортсмена включены в резерв. Создание спортивного центра по тяжелой атлетике послужит еще большему росту популярности этого вида спорта у молодежи, считает Кумпилов.