Москва, , 13:38 — REGNUM Возможности программы «Дальневосточный гектар» будут расширены, сообщил 15 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

«Правительство расширит возможности программы «Дальневосточного гектара», — заявил Мишустин.

Согласно изменениям, получатель гектара, оформивший участок в аренду или собственность и освоивший его, сможет получить дополнительный гектар земли.

По мнению главы правительства, эти меры дают стимул для начала предпринимательской деятельности, а также вовлекут в оборот неиспользуемые земли.

Также премьер-министр рассказал о законопроекте, по которому планируется распространить программу «Дальневосточного гектара» на регионы Арктической зоны.