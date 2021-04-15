Москва, 15 апреля 2021, 13:38 — REGNUM Возможности программы «Дальневосточный гектар» будут расширены, сообщил 15 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.
«Правительство расширит возможности программы «Дальневосточного гектара», — заявил Мишустин.
Согласно изменениям, получатель гектара, оформивший участок в аренду или собственность и освоивший его, сможет получить дополнительный гектар земли.
По мнению главы правительства, эти меры дают стимул для начала предпринимательской деятельности, а также вовлекут в оборот неиспользуемые земли.
Также премьер-министр рассказал о законопроекте, по которому планируется распространить программу «Дальневосточного гектара» на регионы Арктической зоны.