Санкт-Петербург, , 13:38 — REGNUM Санкт-Петербург сегодня прощается с героем. Об этом сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на церемонии прощания с пожарным Ильёй Белецким, погибшим во время тушения огня на фабрике «Невская мануфактура» 12 апреля. Беглов высказал соболезнования родственникам и близки погибшего во время церемонии похорон на Серафимовском кладбище 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Илья Белецкий выбрал героическую профессию, но не собирался быть героем. Но он им стал. Свою профессию он считал призванием. Поэтому первым вошёл в горящее здание и способствовал выводу оттуда десятков людей. Ценой своей жизни он спас жизни многих других», — сказал Александр Беглов.

Он пожелал душевной стойкости родителям погибшего пожарного. Илья Белецкий указом президента посмертно награждён орденом Мужества.

31-летний старший инструктор газодымозащитной службы пожарно-спасательной части №64 Илья Белецкий первым зашел в помещение, которое арендовала компания по производству надувных лодок. В момент захода произошел мощный выброс огня. Двух пожарных, которые шли за Белецким, успели вытащить их коллеги. Они сейчас находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии. Спасти начальника звена не смогли.

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