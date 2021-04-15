Сеул, , 13:55 — REGNUM Группа специалистов из отделения дерматологии университетской больницы Чунан (Chung ang University Hospital) провела исследование, в ходе которого выявила взаимосвязь между ношением маски для лица и проблемами с кожей. Об этом сообщает Yonhap News.

В ходе исследования специалисты сравнили такие показатели, как влажность кожи, секреция кожного жира, pH кожи, до и после ношения хирургической или маски типа KF94.

Исследователи выяснили, что в результате ношения маски на щеках и кончике носа увеличивается содержание влаги, секреция кожного жира (по сравнению со лбом), уровень pH, температура кожи, а также появляются покраснения.

Эксперты отмечают, что чем дольше человек носит маску, тем больше увеличивается негативное воздействие на кожу.

Результаты исследования опубликованы в последнем выпуске международного журнала European Journal of Contact Dermatitis.