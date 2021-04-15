Москва, , 13:40 — REGNUM Пока не решён вопрос об уровне участия России в климатическом саммите, который запланировали на 22−23 апреля власти США. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 15 апреля журналистам.

Вопрос об участии российской стороны находится в стадии обсуждения, ответил он на соответствующий вопрос. Уровень участия России будет зависеть от решения, которое примет глава Российского государства, пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригласил президента России Владимира Путина на международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата, который пройдёт в формате онлайн. Основная тема саммита — консолидация усилий по сокращению вредных выбросов, ожидается участием в нём руководителей 40 стран.

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