Ярославль, 15 апреля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Ярославле стартовал первый онлайн-чемпионат по бегу среди клубов высших учебных заведений. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Бег пяо

Спортсмены сами выбирают удобное им время для бега, а также дистанцию и экипировку. Баллы начисляются за километры, результаты суммируются, а свои результаты участники загружают в мобильные приложения.

Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрировать личный кабинет и стать участников бегового клуба. Сейчас в чемпионате зарегистрировалось больше 1000 человек, 700 из них уже активно тренируются. Участвовать могут не только студенты, но также преподаватели, сотрудники и выпускники.

«Очень приятно видеть, что у студентов есть живой интерес к участию в чемпионате. Ребята посещают тренировки с огромным удовольствием, спрашивают, когда будет следующая, интересуются результатами других. Моя главная цель участия в чемпионате — личным примером показать ребятам, что спорт не имеет границ, что заниматься можно в любое время и в любом месте и достигать отличных результатов», — рассказал директор института инженеров строительства и транспорта Ярославского государственного технического университета Алексей Игнатьев.

Сейчас лидерами в забегах являются Ярославский государственный технический университет, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского и Рыбинский государственный авиационно-технический университет. Финал чемпионата пройдёт 12 мая.