Московская область, , 13:35 — REGNUM Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина считает, что добровольчество — это инструмент к реализации личностного потенциала, самовыражению и самоопределению, приобретению новых компетенций и, конечно, профессиональное ориентирование. Они помогают в становлении у современной молодежи активной жизненной позиции, реализуют патриотическое воспитание молодежи и создают будущий кадровый резерв в различных сферах.

«Волонтерам важно развиваться самим, как мы говорим «прокачивать» те лучшие качества и стороны, которые у них уже есть. Поэтому помимо обсуждения перспектив развития волонтерского движения, награждения лучших волонтеров-медиков, у вас на форуме будут семинары и хакатон, подготовленные командой Мастерской управления «Сенеж». Мы поможем получить знания по управлению командами и сообществами на основе ценностей, сформировать идеи для развития корпоративной культуры волонтерского движения медиков — его смыслы и ценности. Также в рамках форума участники научатся основам социального проектирования — это тоже важное направление добровольческого движения, создавать проекты, направленные на помощь людям», — сказала Мария Афонина, обращаясь к участникам V Всероссийского форума волонтеров-медиков, открывшегося в Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Форум волонтеров-медков будет проходить три дня — с 15 по 17 апреля. Среди основных тем дискуссионно-образовательной программы — роль добровольческих организаций в достижении приоритетных задач здравоохранения, расширение направлений медицинского добровольчества. Одной из наиболее важных будет тема борьбы с глобальными эпидемиями. Волонтеры в ходе Всероссийского форума будут разрабатывать новые подходы к реализации медицинской добровольческой деятельности, обсуждать современные потребности в сфере здравоохранения и роль добровольцев в их достижении.

Одной из наиболее важных на форуме будет тема борьбы с глобальными эпидемиями. Медики будут решать, как волонтерские организации в сфере здравоохранения могут помочь населению и каковы актуальные подходы к добровольческой деятельности в условиях распространения вирусных заболеваний.

Непосредственно в дни форума пройдет подведение итогов грантового конкурса молодежных инициатив. Очные участники форума и онлайн-участники, прошедшие официальную регистрацию, подавали заранее заявки на получение гранта сумму до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов. Грантовый конкурс молодежных инициатив Росмолодежи был в числе первых проектов, присоединившихся к платформе «Россия — страна возможностей». Он уже объединил 56,6 тысячи молодых россиян, образовательных и общественных организаций. Проекты можно было подать по таким направлениям как «Студенческие инициативы», «Добровольчество», «Развитие социальных лифтов», «Инициативы творческой молодежи», «Патриотическое воспитание», «Спорт, здоровый образ жизни, туризм», «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие», «Укрепление семейных ценностей», «Молодежные медиа».

Организаторами и партнерами форума выступают ВОД «Волонтеры-медики», Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ «Роспатриотцентр», АНО «Россия — страна возможностей», Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия страна возможностей».

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