Улан-Удэ, , 13:34 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над 60-летним адвокатом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

По версии следствия, отбывавший наказание в колонии строгого режима мужчина обратился в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. Он заключил соглашение с адвокатом из местной адвокатской палат, однако та вместо помощи решила его обмануть.

«С конца марта 2019 года, в течение нескольких месяцев, посещая заключенного в исправительном учреждении, она стала требовать у него 2 млн. рублей, якобы для того, чтобы передать взятку прокурору и судьям, но, в действительности, намереваясь оставить деньги себе», — отметили в ведомстве.

Заключённый, впрочем, не поверил юристу и обратился к правоохранителям. Затем он под контролем оперативников передал женщине 1 млн рублей, после чего мошенница была задержана.

В результате суд признал адвоката виновной и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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