Джакарта, , 13:34 — REGNUM Вулкан Иль-Левотолок в округе Лембата в провинции Восточная Нуса-Тенггара выбросил столб белого дыма на высоту 1000 метров, сообщает Antara.

Извержение произошло 15 апреля в 15:02 по местному времени.

Жителей Индонезии призвали не приближаться к вулкану в радиусе трех километров.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель губернатора индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара заявил, что экстремальные погодные условия и стихийные бедствия привели к появлению нескольких новых островов.

Подробнее в материале: Стихийные бедствия в Индонезии привели к появлению новых островов