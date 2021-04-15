Таллин, , 13:34 — REGNUM

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Медсестры Ида-Таллиннской центральной больницы, главного медучреждения Эстонии по борьбе с коронавирусом, большую часть времени проводят на работе и им абсолютно не хватает времени на своих родных.

Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на интервью заведующей сестринской службы Хейве Унт и медсестры коронаврусного отделения Катрин Лаппмаа.

По словам Лаппмаа, она с нетерпением ждет лета, чтобы наконец отдохнуть. У нее в феврале было всего 3 свободных дня, а за март вышло 255 рабочих часов. Она засыпала и просыпалась в больнице. «Теперь мы живем на работе, проводим тут большую часть своего времени», — сообщила она.

Самое напряженное время — с 5 до 9 утра, когда нужно произвести у пациентов забор крови, измерить температуру, помочь с водными процедурами и так далее. Во время работы нужно носить специальный комбинезон, маску и визир, в которых очень жарко.

«Промокаешь до нижнего белья», — прокомментировала Лаппмаа и добавила, что защитная одежда очень сильно усложняет рабочий процесс. В таком снаряжении медсестры проводят в среднем по 6−7 часов. Сестры даже отказываются от кофе, так как не всегда есть время сходить в туалет.

Унт отметила, что при таком объеме работы не смотришь на часы и не считаешь дни недели, нужно всегда быть готовым к работе. По ее словам, она уже около года не видела своих пожилых родителей, так как боится их заразить. Обе медсестры надеются, что летом смогут наконец повидаться с близкими.

Но несмотря на все трудности работы, ни Лаппмаа, ни Унт никогда не сомневались в выборе профессии.