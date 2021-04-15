Москва, , 13:34 — REGNUM Россия к лету выйдет из Договора по открытому небу (ДОН). Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом сообщил сопредседатель парламентской «группы дружбы» с Германией Павел Завальный («Единая Россия») в ходе видеоконференции с парламентариями Бундестага.

«С нашей стороны была попытка сохранить в том виде, в котором был принят», — сказал Завальный.

«Если ничего не произойдет, к лету мы из него выйдем», — сказал парламентарий.

Он напомнил о словах президента США Джо Байдена, который заявил о возможных дальнейших шагах по обсуждению договора.

«Но эти слова не были сопровождены ничем», — сказал Завальный.

«При этом мы видим намерения США выходить из всех договоренностей, которые обеспечивают безопасность, будь то ДОН, СНВ, — мы видим, что это единая политика нарушения договоренностей по безопасности, пересмотра позиции США по отношению к России», — отметил парламентарий, отвечая на вопросы парламентариев из Германии.

Завальный сообщил, что тема ДОН обсуждалась во время телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и Байденом.

«Очень хорошо, что состоялся телефонный разговор, мы знаем, что на лето намечена в одной из европейских стран личная встреча, я думаю, что этот вопрос будет самым важным в повестке дня встречи президентов», — добавил Завальный.

В ходе дискуссии член комитета бундестага Германии по обороне Александер Ной сказал, что надеялся, что РФ останется в договоре, «чтобы поддерживать безопасности внутри Европы».

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