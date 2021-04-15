Пенза, , 13:39 — REGNUM В Пензе Первомайский районный суд отправил под домашний арест главу управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области Юрия Калабина. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

«Первомайский районный суд избрал в отношении Калабина меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — по 12 июня. С таким ходатайством обратился руководитель следственного органа», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

ИА REGNUM напоминает, 14 апреля Юрий Калабин был задержан в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ («Злоупотребления должностными полномочиями»), возбужденное в отношении сотрудников управления ФНС России по Пензенской области. По месту работы и жительства задержанного провели обыски, изъяли служебную документацию.

Злоупотребление связано с непроведением налоговой проверки одного из обществ с ограниченной ответственностью при наличии сведений о неуплате налога данной организацией на сумму более 40 млн рублей и пени на сумму около 20 млн рублей.

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