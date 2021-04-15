Нальчик, , 13:31 — REGNUM Число пациентов ковидных госпиталей в Кабардино-Балкарии снизилось до 209 человек. Среди них пациенты с уже подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него. В тяжелом состоянии находятся 29 человек, сообщили 15 апреля в пресс-службе регионального минздрава.

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В Кабардино-Балкарии в последние недели отмечается устойчивое снижение заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки выявлен минимальный показатель прироста численности новых пациентов — 32 человека. За эти же сутки был снят с контроля врачей в связи с выздоровлением 41 человек.

Общее число носителей коронавируса в Кабардино-Балкарии к 15 апреля достигло 23 351 человека, из них сумели справиться с болезнью 22 409 пациентов. Не удалось спасти врачам 433 жителей региона, в том числе двоих за прошедший день.