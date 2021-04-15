Минск, , 13:31 — REGNUM Вопросы ценового регулирования на белорусском рынке автомобильного топлива обсудили 14 апреля участники расширенного заседания «общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне «Белнефтехим». Как сообщает пресс-служба «Белнефтехима», практику ценовой политики концерна, являющего регулятором цен на нефтепродукты на белорусском рынке, обсудили с участием представителей министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), Национального собрания, «Белорусского института стратегических исследований» (вероятно, государственного БИСИ), «Белхимпрофсоюза», БелАПП и «бизнеса».

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«Участники отметили, что отечественный рынок топлива имеет признаки насыщенности и защищенности от шоковых колебаний на внешних контурах рынка нефти и нефтепродуктов», — проинформировал госконцерн по итогам заседания.

В официальном сообщении также сказано: «В странах, полностью отдавших этот вопрос на откуп рынку, и где, даже в 2020 году при самом низком падении котировок на нефть, цены на топливо так и не достигли белорусского уровня и оставались выше в полтора-два раза. Тактика определения верхних показателей розничных цен на топливо, применяемая регулятором, является действенным сдерживающим фактором для ценовой эскалации в этом секторе экономики. Предложено оставить действующую систему без изменений».

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В протоколе заседания сказано, что целевой параметр доходности белорусских НПЗ определён «на уровне рентабельности продаж около 3%». Отмечено также, что «расходы на покупку нефти в затратах на производство нефтепродуктов занимают до 90%» и «дополнительное негативное влияние на экономику НПЗ оказывает изменение курса белорусского рубля с учетом высокой импортной составляющей в операционных затратах».

«При неизменности текущих условий хозяйствования, в том числе цен на нефть и курса белорусского рубля, до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5−6%», — сказано в документе «Белнефтехима».

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Напомним, с начала 2021 года госконцерн «Белнефтехим» 10 раз изменял цены на топливном рынке Белоруссии. Крайне негативно на белорусских НПЗ сказались «нефтяные войны» с Россией, затеянные Александром Лукашенко. Издержки такого госрегулирования были оплачены за счёт белорусских налогоплательщиков.