Ташкент, , 13:30 — REGNUM Соглашение об оказании безвозмездной технической помощи в развитии системы налогового администрирования и совершенствования системы государственной кадастровой оценки подписали представители России и Узбекистана, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

На эти цели российская сторона выделит Узбекистану грант в размере $60 млн. Развитие системы налогового администрирования обсудили министр инвестиций и внешней торговли республики Сардор Умурзаков и заместитель главы правительства России Алексей Оверчук.

Стороны также обсудили развитие промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества. Отмечается, что на стадии реализации находятся 104 проекта на сумму $5,8 млрд.

Отметим, тендер на портале госзакупок России о безвозмездной помощи Узбекистану в целях налогового администрирования был размещен еще в июне 2019 года.

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