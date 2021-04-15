Омск, , 13:30 — REGNUM По состоянию на 15 апреля в Омской области подтверждён 44 781 случай заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За прошедшие сутки в регионе выявили 69 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 106 человек. Общее число выздоровевших в Омской области — 37 796 человек.

За сутки в регионе скончались два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция», за весь период пандемии — 1358.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Омской области выявили 66 носителей коронавируса, выздоровели 109 человек, скончались два ковид-пациента.

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